Ex-presidente da Costa Rica que ganhou Nobel da Paz tem visto cancelado pelos EUA

Segundo Guillén, a notificação não mencionava as razões da revogação, mas Arias criticou a política de deportações de migrantes e a guerra comercial global de Trump, assim como a forma como tratou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

O ex-presidente convocou uma coletiva de imprensa na tarde desta terça em sua casa em San José para comentar o cancelamento de seu visto, sanção também imposta a quatro deputados costarriquenhos, segundo a imprensa local.

Arias também é crítico do atual presidente costarriquenho, Rodrigo Chaves, a quem acusa de receber ordens de Washington.

"Não sabemos as razões de fundo, mas devemos levar em conta que don Óscar foi quem estabeleceu relações diplomáticas com a China e podemos suspeitar que poderia ter a ver com este tema", disse Guillén.

Em 28 de fevereiro, Arias criticou no Facebook o comportamento de Trump ao receber Zelensky na Casa Branca.

"Esteve ausente a diplomacia, a moderação, o respeito e a calma, e em seu lugar prevaleceu a linguagem arrogante e humilhante do presidente Trump e seu vice-presidente JD Vance", escreveu.