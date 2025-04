Finlândia deixará tratado que proíbe minas antipessoais

A Finlândia assinou a Convenção de Ottawa em 2012, mas considera que a situação de segurança não é mais a mesma atualmente.

O país nórdico, que compartilha uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia, abandonou décadas de não alinhamento militar e aderiu à Otan depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Também quer aumentar seus gastos com defesa, com o objetivo de atingir 3% do PIB até 2029, disse o primeiro-ministro na coletiva desta terça-feira.

