Indústria siderúrgica da América Latina em apuros com as tarifas de Trump

Ou, como destacou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, Geraldo Alckmin, o objetivo é a "complementaridade econômica". O Brasil, assim como o México, negocia alternativas para evitar as tarifas de Trump, um caminho que já funcionou durante o primeiro mandato do americano.

Na mesma linha, no México, a Câmara Nacional da Indústria do Ferro e do Aço (Canacero) lembrou em fevereiro "o alto nível de integração produtiva" com os Estados Unidos e destacou que "os benefícios regionais devem ser prioritários diante da ameaça de excesso de capacidade da China e do sudeste asiático".

Da mesma forma, a Câmara Argentina do Aço (CAA) afirmou que, embora entenda "a necessidade de estabelecer medidas defensivas contra a concorrência desleal diante da ascensão da China como o maior produtor mundial de aço, a resposta deve ser coordenada".

Nesse contexto de tensão, o risco é que haja mais casos como o de Huachipato, "de empresas com história, com anos de produção, com grande prestígio, (que) perdem e têm que fechar", alertou Tavernelli, que insiste em trabalhar de forma coordenada nas Américas para evitar que isso aconteça.

