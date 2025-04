Inflação mantém retrocesso na zona do euro, apesar do cenário de incertezas

Em um discurso no Parlamento Europeu em Estrasburgo nesta terça-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou que a UE tem um "plano sólido" pronto para tomar represálias "se necessário".

"A Europa não começou esse confronto. Não queremos necessariamente adotar represálias. Mas temos um plano sólido para isso, se necessário", disse Von der Leyen.

Para o especialista do banco ING, Bert de Colijn, "a incerteza sobre as perspectivas de curto prazo para a inflação continua muito alta".

Em sua opinião, "as tarifas dos EUA podem levar a pressões deflacionárias no mercado da zona do euro, já que deprimem as exportações e, portanto, o crescimento".

"As medidas de retaliação da Comissão Europeia provavelmente terão um efeito cascata na inflação da zona do euro, pois são essencialmente um imposto nacional que (...) será pago pelos consumidores, até certo ponto", acrescentou.

Desde 12 de março, o aço e o alumínio importados para os Estados Unidos estão taxados em até 25%. A partir de quarta-feira, os carros que entrarem nos EUA enfrentarão tarifas de até 25%.