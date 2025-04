Lautaro Martínez segue fora e desfalca Inter contra o Milan na Copa da Itália

Durante a última data Fifa, em meados de março, Martínez foi cortado da seleção argentina devido a um problema muscular e não participou das vitórias da 'Albiceleste' sobre Uruguai e Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Autor de 18 gols nesta temporada, o atacante acompanhou das tribunas do estádio Giuseppe Meazza a vitória da Inter sobre a Udinese por 2 a 1 no último domingo, que manteve o time de Milão na liderança do Campeonato Italiano, com três pontos de vantagem sobre o Napoli.

Além de Martínez, Inzaghi também não poderá contar com o atacante Mehdi Taremi, que se lesionou defendendo a seleção do Irã.

