Milhares de húngaros protestam contra lei que proíbe parada do Orgulho

Milhares de pessoas se manifestaram nesta terça-feira (1º) em Budapeste contra uma lei que busca proibir a parada anual do Orgulho.

A lei é a mais recente de uma série de medidas do governo do primeiro-ministro Viktor Orban que afetam os direitos do coletivo LGBTQIA+ da Hungria, segundo seus críticos.

O texto alega que a parada viola a lei de proteção da infância. Autoridades vão poder punir quem participar ou organizar o evento, e usar ferramentas de reconhecimento facial para identificar os infratores.