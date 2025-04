Netanyahu reverte decisão sobre novo chefe de segurança israelense, sob pressão dos EUA

Porém, nesta terça-feira, apenas um dia depois, Netanyahu informou ao vice-almirante que "após novas considerações, pretende examinar outros candidatos", segundo um comunicado de seu gabinete.

A nomeação de Sharvit, ex-comandante da Marinha israelense, foi descrita como "mais do que problemática" pelo senador republicano Lindsey Graham, próximo do presidente Donald Trump.

"Meu conselho aos meus amigos israelenses é que mudem de rumo", escreveu Graham no X, observando que algumas "declarações" do vice-almirante Sharvit "sobre o presidente Trump e suas políticas [certamente criarão] tensões desnecessárias".

Em 23 de janeiro, dois dias após o retorno de Trump à Casa Branca, Sharvit publicou um artigo em um jornal econômico israelense criticando a campanha do presidente americano em prol dos combustíveis fósseis no contexto do aquecimento global.

Poucas horas após o anúncio de sua nomeação como chefe do Shin Bet, vários veículos de comunicação israelenses relataram que Sharvit estava entre as dezenas de milhares de israelenses que foram às ruas em 2023 para se opor às tentativas do governo Netanyahu de reformar o sistema judicial.

Segundo a mídia, o militar também apoiou o acordo de demarcação da fronteira marítima entre Israel e o Líbano, que o governo anterior assinou em 2022 e contra o qual Netanyahu fez campanha.