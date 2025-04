Netanyahu reverte decisão sobre novo diretor de Segurança Interna

O primeiro-ministro insiste, no entanto, que corresponde ao governo decidir quem comanda a agência de segurança interna.

A relação de Bar com Netanyahu foi abalada depois que o diretor do Shin Bet culpou o governo pelo fiasco de segurança nos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra Israel.

A relação se deteriorou ainda mais com uma investigação do Shin Bet sobre supostos pagamentos a Netanyahu procedentes do Catar.

