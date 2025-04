'Nos coordenamos, mas não nos subordinamos': presidente reforça posição do México ante os EUA

Embora seja uma medida de política comercial, as tarifas são empregadas por Trump como um instrumento de pressão sobre México e outros países para obter resultados em outras matérias, como o controle migratório e o combate ao narcotráfico.

O governo mexicano disse que depois dessa data dará uma "resposta integral" às tarifas de Trump sobre o aço e o alumínio, automóveis estrangeiros e às chamadas "tarifas recíprocas" que Washington irá impor para aqueles países que tarifam bens americanos.

Mais tarde, o governo informou que Sheimbaum falou por telefone pela primeira vez com o novo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e que no telefonema, os dois "concordaram na importância da integração econômica da América do Norte (...) como a melhor maneira de competir com outras regiões do mundo".

yug/jla/val/dd/mvv/dd/aa/am

