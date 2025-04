O 'trabalho nobre' dos crematórios budistas após o terremoto em Mianmar

Nay Htet Lin, líder de outra equipe de quatro homens que carregou cerca de 80 cadáveres desde o tremor, conta: "No primeiro dia do terremoto, ajudamos os feridos a chegar ao hospital (...) No segundo dia, só carregamos cadáveres".

A cremação é um componente central da fé budista, cujos fiéis acreditam que ela libera a alma do corpo e facilita o renascimento em uma nova vida.

Em algumas culturas asiáticas, aqueles que lidam com os mortos são considerados pessoas à margem da sociedade. Mas para Nay Htet Lin, esse é um "trabalho nobre".

"Estamos fazendo o que os outros não podem. Teremos uma boa próxima vida", diz ele à AFP.

Um funcionário que trabalha há 15 anos no crematório não se arrepende de sua escolha, embora tenha testemunhado muita angústia.

"Todos vêm aqui com sentimentos de tristeza, com seu sofrimento", comentou o homem de 43 anos, que pediu anonimato porque não estava autorizado a falar com a imprensa.