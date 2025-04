Parlamento Europeu suspende imunidade de parlamentar alemão de extrema direita

O Parlamento Europeu aprovou, nesta terça-feira (1º), a suspensão da imunidade do parlamentar alemão de extrema direita Petr Bystron, que está no centro de um escândalo sobre uma montagem de fotos com saudações nazistas.

Em 2022, Bystron publicou uma fotomontagem na qual figuras públicas alemãs acenavam para um ex-embaixador ucraniano com o braço direito estendido.

O legislador pertence ao partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e a suspensão de sua imunidade foi um pedido da Justiça de seu país.