Presidente libanês pede apoio para defender soberania após bombardeio israelense

O presidente libanês, Joseph Aoun, condenou o ataque israelense desta terça-feira (1) na periferia sul de Beirute e pediu apoio a seus aliados para defender "a plena soberania" do país.

O primeiro-ministro do Líbano, Nawaf Salam, denunciou uma "violação flagrante" do cessar-fogo após o ataque, que aconteceu quatro meses depois do acordo que acabou com o conflito entre Israel e Hezbollah.

"A persistência de Israel em sua agressão nos obriga a redobrar os esforços para mobilizar os amigos do Líbano no mundo para apoiar nosso direito à plena soberania", afirmou Aoun em um comunicado.