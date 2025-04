PSG vira sobre Dunkerque (4-2) e vai à final da Copa da França

Depois de estar perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, o Paris Saint-Germain conseguiu a virada para bater o Dunkerque (2ª divisão) por 4 a 2 nesta terça-feira (1º) e se classificar para a final da Copa da França.

O Dunkerque surpreendeu ao abrir uma boa vantagem com os gols de Vincent Sasso (7') e Muhannad Al Saad (27'), mas a reação do time parisiense começou ainda na primeira etapa com Ousmane Dembélé diminuindo antes do intervalo (45').

No segundo tempo, o PSG empatou por meio do zagueiro brasileiro Marquinhos (48') e virou com Desiré Doué (62'), antes de Dembelé (90'+4) fechar o placar nos acréscimos.