Rebeldes huthis do Iêmen anunciam três mortos em bombardeio que atribuem aos EUA

Os rebeldes huthis do Iêmen afirmaram que três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em bombardeios atribuídos aos Estados Unidos ocorridos em Hodeida, no oeste do país, segundo um comunicado publicado nesta terça-feira (1º) por seu Ministério da Saúde.

As forças americanas bombardeiam quase diariamente os huthis em uma campanha para conter os ataques do grupo contra navios civis e militares no Mar Vermelho e no golfo de Áden, uma rota marítima crucial.

"A agressão dos Estados Unidos, que mirou nesta terça-feira, com vários bombardeios, o edifício da administração de águas do distrito de Al Mansuriyah, na província de Hodeida, causou três mortos e dois feridos, a maioria funcionários", declarou o porta-voz do Ministério da Saúde huthi, Anees Alasbahi, que ressaltou se tratar de um balanço preliminar.