Rússia e Ucrânia notificam EUA sobre bombardeios contra instalações de energia

"Transmitimos uma lista das violações [...] ao assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos Mike Waltz", indicou o chanceler russo Sergei Lavrov, acrescentando que ele mesmo havia enviado essa lista ao secretário de Estado americano, Marco Rubio.

O Ministério da Defesa russo acusou Kiev de bombardear instalações energéticas no oblast (região administrativa) russo de Belgorod e no ucraniano de Zaporizhzhia, parcialmente controlado por Moscou.

Essas acusações chegam horas depois de o chanceler ucraniano Andrii Sybiha denunciar que dezenas de milhares de pessoas tinham ficado sem eletricidade no oblast de Kherson, no sul do país, devido a um bombardeio russo.

Mais tarde, as autoridades locais afirmaram que o abastecimento foi restabelecido.

A Rússia realizou bombardeios de forma sistemática contra usinas de energia ucranianas desde que invadiu o país em fevereiro de 2022.

No mês passado, Putin rejeitou um acordo proposto pelos Estados Unidos, que a Ucrânia havia aceitado, para estabelecer um cessar-fogo completo.