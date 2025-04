Secretária de Justiça dos EUA quer pena de morte para Luigi Mangione

A advogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, declarou que a "decisão de executar" seu cliente é "política e vai contra a recomendação dos promotores federais locais, a lei e os precedentes históricos".

"Enquanto afirma proteger contra assassinatos, o governo federal está agindo para cometer o assassinato premeditado e patrocinado pelo Estado de Luigi", disse em uma declaração enviada à AFP.

Embora a pena de morte tenha sido abolida no estado de Nova York, as acusações que enfrenta a nível federal podem sentenciá-lo à morte.

No entanto, cabe ao júri popular determinar se ele é culpado e se deve ser condenado à pena capital.

Seu caso despertou uma onda de simpatia. O fundo criado por seus advogados para arrecadar dinheiro para sua defesa já tinha somado até esta terça-feira mais de 785 mil dólares (4,5 milhões de reais) de milhares de pequenos doadores, em sua maioria.

No local do crime, em frente a um hotel em Manhattan, foram encontradas cápsulas de bala com as inscrições "atrasar", "negar" e "depor", as palavras mais utilizadas na indústria sanitária em um país onde uma doença pode levar muitas pessoas à falência.