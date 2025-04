Senador democrata bate recorde com discurso de mais de 25 horas contra Trump

Booker retomou o slogan do ex-congressista democrata morto em 2020 ao convocar os americanos a criar uma "boa desordem" na sociedade diante das políticas de Trump. "Não se trata de esquerda ou direita. Trata-se do bem ou do mal." Às 20h05 locais, ele cedeu a palavra.

As regras do Senado são rígidas: Booker não pôde se sentar nem fazer intervalos para ir ao banheiro. O único respiro permitido é o da voz, caso outro senador tome a palavra para fazer uma pergunta ao congressista que está no púlpito.

A resistência de Booker lembrou a famosa cena do filme de 1939 de Frank Capra "Mr. Smith Goes to Washington". Seu discurso maratônico não impediu o Partido Republicano, que tem maioria na Câmara, de realizar votações no Senado, mas serviu de inspiração para os democratas, cuja oposição ao governo tem sido até agora relativamente branda.

"Levanto-me nesta noite porque acredito, sinceramente, que o nosso país está em crise", disse ontem o senador de Nova Jersey, 55, no início do seu discurso. "Estes não são tempos normais nos Estados Unidos", acrescentou, com a voz embargada.

Booker, um ex-candidato presidencial, começou a discursar na Câmara às 19h00 locais (20h00 de Brasília) da segunda-feira.

Durante horas, atacou as políticas radicais de corte de gastos de Trump, que levaram seu principal assessor, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, a eliminar programas governamentais sem o consentimento do Congresso. Também estimou que Trump ameaça a democracia americana ao acumular cada vez mais poder.