Trump e Musk enfrentam seus primeiros testes eleitorais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta nesta terça-feira (1º) os primeiros testes de seu segundo mandato com duas eleições legislativas parciais na Flórida, mas sobretudo a eleição de um juiz em Wisconsin, na qual seu assessor Elon Musk se envolveu.

O juiz Brad Schimel, que recebeu o apoio de Trump e do homem mais rico do mundo, disputa com a juíza Susan Crawford, apoiada pelos democratas, um cargo na Suprema Corte de Wisconsin por 10 anos.

Se ele vencer, a máxima instância judicial deste estado dos Grandes Lagos se inclinará para a direita. As pessoas "não percebem o quão importante isso é", disse Elon Musk no domingo em um comício em apoio a Brad Schimel no norte de Wisconsin.