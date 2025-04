Trump se mostra otimista após conversa com presidente do Egito sobre Gaza e Iêmen

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou, nesta terça-feira (1º), que teve uma conversa positiva com seu contraparte egípcio, Abdel Fatah al Sissi, sobre questões como Gaza, onde Washington propôs um deslocamento da população.

"Meu telefonema com o presidente El-Sisi (sic.) do Egito foi muito bom", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, usando outra grafia para o nome do líder egípcio.

O republicano disse que os dois conversaram sobre o "tremendo progresso militar" dos Estados Unidos nos ataques contra os insurgentes huthis do Iêmen, que têm atacado navios no Mar Vermelho em solidariedade aos palestinos.