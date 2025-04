Último soldado americano desaparecido é encontrado morto na Lituânia

O último dos quatro soldados americanos desaparecidos na Lituânia também foi encontrado morto, anunciou o Exército dos Estados Unidos em um comunicado nesta terça-feira (1º).

Os outros três foram encontrados mortos na segunda-feira depois que equipes de resgate encontraram seu veículo blindado submerso em um pântano.

Os soldados desapareceram durante exercícios em um campo de treinamento em Pabrade, perto da fronteira com Belarus, de acordo com as autoridades lituanas.