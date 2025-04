A alegria e a fúria de uma banda de rock em turnê na Ucrânia

- "Renascimento" -

Diante dessa violência, em um país cheio de feridas, a resistência cultural dá um golpe nos olhos e nos ouvidos. O show continua.

O baterista Oleksander Pavlov, 28 anos, e o guitarrista Artur Zubarev, 27 anos, se uniram em 2017 em Mikolaiv, no sul do país. Desde então, eles vêm produzindo músicas "alegres" com letras que "não necessariamente fazem sentido", mas que "fortalecem" o ouvinte, de acordo com Oleksander.

Desde 2022, de acordo com vários atores do setor, a cultura na Ucrânia não ocupada passa por um "renascimento".

O público se afastou das produções russas e russófonas e tem uma sede real por trabalhos nacionais, e os ganhos dos músicos ucranianos em plataformas de streaming têm aumentado.

O Susidy Sterpliat, que inicialmente cantava em russo, mudou para ucraniano e, segundo ele, agora tem mais seguidores.