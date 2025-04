Ator Val Kilmer morre aos 65 anos

O tratamento, no entanto, provocou a perda da voz, como os fãs viram em sua participação especial como Iceman na aguardada sequência "Top Gun: Maverick" de 2021.

Kilmer iniciou a carreira no teatro e foi a pessoa mais jovem a ser aceita na renomada Juilliard School de Nova York. Ele fez sua estreia no cinema em 1984 com a comédia "Top Secret".

Dois anos depois, ele teve um de seus papéis mais celebrados: o arrogante e silencioso aviador Iceman, rival e depois amigo de Maverick (Tom Cruise) no sucesso "Top Gun".

Mas alguns fracassos em grandes produções no início dos anos 2000 o levaram a participar durante mais de uma década de filmes de segunda linha e baixo orçamento.

No momento em que começava a se reerguer na década de 2010 com uma bem-sucedida peça teatral sobre Mark Twain, que ele pretendia adaptar para o cinema, o câncer interrompeu sua carreira.

"Val", um documentário sobre sua ascensão e queda em Hollywood, foi exibido no Festival de Cannes em 2021.