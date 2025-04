Auge das baterias provoca epidemia de intoxicação por chumbo em Bangladesh

As crianças expostas a níveis perigosos de chumbo correm o risco de sofrer uma diminuição da inteligência e do rendimento cognitivo, anemia, atraso do crescimento e transtornos neurológicos pela vida toda.

A fábrica do povoado onde vivia a família Akter fechou após as contínuas reclamações da comunidade, mas a organização de defesa do meio ambiente Pure Earth acredita que pode ter 265 instalações desse tipo em outros lugares do país.

"Desmontam as pilhas velhas, retiram o chumbo delas e o fundem para fabricar pilhas novas", explicou à AFP Mitali Das, da Pure Earth.

"Fazem tudo isso ao ar livre", acrescentou. "Os gases tóxicos e a água ácida que são produzidas durante a operação contaminam o ar, o solo e a água".

- "Mataram o nosso povoado" -

Em Fulbaria, um povoado localizado a algumas horas de carro no norte da capital, Daca, outra fábrica de reciclagem de baterias de propriedade de uma empresa chinesa opera com capacidade total.