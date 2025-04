Barça vence Atlético (1-0) e vai enfrentar Real Madrid na final da Copa do Rei

Num estádio efervescente, com os nervos à flor da pele, a polêmica se fez presente desde o início. Uma pisada de César Azpilicueta no brasileiro Raphinha fez com que o árbitro sancionasse o lateral 'colchonero' com o cartão amarelo, mas o VAR o chamou. No entanto, Munuera Montero manteve a sua decisão.

Depois desse momento de tensão, Lamine Yamal voltou a brilhar com seus avanços e passes precisos. A primeira chance perigosa do Barça veio de seus pés (11'). Após receber um passe de Pedri, chutou mas mandou para fora.

Os cartões amarelos continuaram sendo mostrados para os donos da casa, o que irritou ainda mais a torcida, ciente de que a única possibilidade de salvar a temporada era através da Copa do Rei. Mas o time catalão seguia dominando.

No meio do primeiro tempo, Yamal viu 'Shark' Ferran desmarcado, e este finalizou com a ponta do pé para vencer o goleiro Juan Musso, titular regular no torneio, substituindo o esloveno Jan Oblak.

O Atlético, adormecido, foi surpreendido por Raphinha (40'), que teve a chance de aumentar, mas Musso defendeu.

- Atlético acorda -

Na segunda etapa, os jogadores comandados pelo técnico Diego Simeone acordaram da letargia e começaram a criar jogadas que levantaram a torcida e obrigaram Hansi Flick a mexer na equipe. O treinador alemão colocou Eric García no lugar de Pau Cubarsí e o uruguaio Ronald Araujo no de Fermín.