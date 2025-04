Bloqueio israelense força o fechamento das padarias em Gaza

A organização era "a única fornecedora das padarias em Gaza" e lhes proporcionava tudo o que precisavam, disse à AFP Abed al Ajrami, presidente da Associação de Proprietários de Padarias do território palestino, que dirige a Families Bakery.

"A repercussão do fechamento das padarias será muita dura para as pessoas, porque não existe nenhuma alternativa", se preocupa.

Diante do grande forno apagado de sua empresa, explica que as padarias estavam no centro do programa de distribuição alimentícia da agência da ONU. O organismo, por exemplo, entregava pão nos acampamentos com deslocados pela guerra.

As negociações indiretas entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, que governa Gaza, não conseguiram estender a trégua de seis semanas que permitiu dar um respiro aos moradores de Gaza após 15 meses de conflito.

Israel, que voltou a lançar uma ofensiva no território palestino, também lhe impôs um bloqueio total em 2 de março, impedindo a entrada de ajuda que havia começado a fluir novamente com o cessar-fogo.

As autoridades israelenses também cortaram o fornecimento de energia da principal dessalinizadora do território costeiro.