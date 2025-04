Condenado por agressão sexual, Ben Yedder assina com clube do Irã

O atacante francês Wissam Ben Yedder, condenado por agressão sexual no ano passado, assinou com o Sepahan SC, do Irã, anunciou o clube nesta quarta-feira (2).

O Sepahan não informou a duração do contrato nem o salário de Ben Yedder, que tem 19 jogos pela seleção da França.

Em uma foto publicada pelo clube, o jogador aparece sorridente com a camisa da equipe nas mãos, ao lado do presidente Ahmad Yousefzadeh.