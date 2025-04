EUA revoga visto de banda mexicana por "glorificar" traficante

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou os vistos dos membros do grupo musical mexicano Los Alegres del Barranco por divulgarem "imagens que glorificavam" o líder do Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informou nesta quarta-feira (2) um alto funcionário do Departamento de Estado.

Los Alegres del Barranco exibiram imagens de Nemesio Rubén Oseguera, conhecido como "El Mencho", em vários dos seus shows recentes, especialmente em um famoso auditório na cidade de Guadalajara, no estado de Jalisco (oeste), onde, no início de março, foi descoberto um suposto centro de treinamento do crime organizado.

Trump está em plena campanha contra a imigração ilegal e o narcotráfico. O CJNG é um dos oito grupos criminosos designados por Washington como organizações "terroristas globais".