Exposição em Paris mostra vestígios milenares de Gaza

Esse patrimônio começou a ser redescoberto após os Acordos de Oslo de 1993.

Em 1995, o Serviço de Antiguidades de Gaza foi criado, iniciando suas primeiras escavações arqueológicas em colaboração com a Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém (EBAF).

Ao longo dos anos, foram descobertos, entre outros, vestígios do Mosteiro de Santo Hilarião, do antigo porto grego de Anthedon e de uma necrópole romana. Esses locais históricos testemunham marcas de várias civilizações, desde a Idade do Bronze até as influências turcas do final do século XIX.

As escavações em Gaza foram interrompidas com a ascensão do Hamas ao poder em 2007 e a imposição do bloqueio israelense.

jt/jz/zm/jc/aa

© Agence France-Presse