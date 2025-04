Filipe Luís prepara Flamengo para 'batismo' na Libertadores contra o Deportivo Táchira

O Flamengo está no Grupo C da Libertadores, que além do Deportivo Táchira tem a LDU do Equador e o Central Córdoba da Argentina.

- Flamengo na cabeça -

A fase no Flamengo é tão boa que Filipe Luís chegou a ser especulado na Seleção Brasileira depois da demissão de Dorival Júnior, que foi seu treinador em 2022, quando o clube carioca conquistou o tri da Libertadores e o tetra da Copa do Brasil.

"Fiquei muito triste pelo Dorival, porque é um grande amigo. Tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, por ele", disse o jovem treinador, que garantiu foco total no Rubro-Negro.

"Vocês me conhecem, eu tenho contrato com o Flamengo e a única coisa que eu penso agora é na Libertadores. Táchira. É a única coisa que passa na minha cabeça", declarou em entrevista coletiva no último sábado, após o empate em 1 a 1 com o Internacional pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

- Campeão e líder -

O Deportivo Táchira, campeão venezuelano em três das últimas quatro temporadas, lidera o Torneio Apertura-2025 ao lado de Guaira, UCV e Carabobo, todos com 18 pontos em nove rodadas.