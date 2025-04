Hamas rejeita última contraproposta israelense sobre trégua em Gaza

O Hamas rejeitou, nesta quarta-feira (2), a última contraproposta de Israel nas negociações indiretas para restabelecer uma trégua em Gaza e libertar reféns israelenses em troca de prisioneiros palestinos, informaram autoridades do movimento islamista.

"O Hamas decidiu não responder à última proposta israelense apresentada por meio de mediadores", declarou um dos responsáveis sob anonimato, acusando Israel de "obstruir uma proposta do Egito e do Catar e de tentar fazer o acordo descarrilar".

Ao confirmar a recusa do movimento islamista palestino em negociar com base na última contraproposta israelense, outro dirigente do Hamas pediu aos "mediadores e à comunidade internacional que forcem [Israel] a se comprometer com a proposta dos mediadores".