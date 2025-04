IA chega no anime, mas Miyazaki do Ghibli é insubstituível, diz filho

Embora o estúdio não tenha comentado diretamente sobre a tendência de usar IA para reproduzir imagens com os traços Ghibli, Goro Miyazaki, de 58 anos, previu que a inteligência artificial poderia um dia substituir os animadores.

Não seria surpreendente se, daqui a dois anos, houvesse um filme feito totalmente com IA Goro Miyazaki

Mas se o público gostaria de assistir a uma animação totalmente gerada por IA é outra questão, acrescentou ele.

Apesar das rápidas mudanças, a nova tecnologia também traz "um grande potencial para o surgimento de talentos inesperados", acrescentou Goro, diretor administrativo do Studio Ghibli.

A entrevista aconteceu no ateliê Ghibli, no oeste de Tóquio, dias antes de o fabricante de ChatGPT OpenAI, com sede em São Francisco, lançar seu mais recente gerador de imagens.