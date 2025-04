Israel afirma que fragmenta Gaza para forçar Hamas a libertar reféns

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (2) que seu exército está fragmentando Gaza e intensificando a pressão sobre o movimento islamista palestino Hamas para forçá-lo a libertar os reféns ainda mantidos no território.

"Fragmentamos a Faixa de Gaza e aumentamos a pressão pouco a pouco para que nos devolvam os reféns", declarou Netanyahu, do partido Likud, em um vídeo divulgado por seu gabinete.

"O exército toma territórios, atinge terroristas e destrói infraestruturas", acrescentou, ao anunciar a criação de um novo eixo sob controle do exército destinado a separar as cidades de Khan Yunis e Rafah, no sul do território.