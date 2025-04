Israel confirma que bombardeou bases militares na Síria

O exército israelense confirmou, nesta quarta-feira (2), que atacou instalações militares sírias na capital, Damasco, e na província de Hama, depois que um meio estatal sírio reportou os ataques.

Um comunicado militar informou que as forças "atacaram as infraestruturas militares que ainda restavam nas bases sírias de Hama e T4, junto com outras bases militares situadas na zona de Damasco".

