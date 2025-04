Israel expande ofensiva em Gaza para tomar 'grandes áreas'

"Não escutem as tentativas do Hamas de impedir que vocês saiam para que permaneçam como seus escudos humanos. Sigam imediatamente para as zonas designadas", escreveu no X.

- "Libertar os reféns" -

Em fevereiro, no meio da trégua que permitiu o retorno de dezenas de reféns sequestrados pelo Hamas - alguns morto -, Katz anunciou um plano para criar uma agência para a "saída voluntária" de palestinos da Faixa de Gaza.

O projeto parecia alinhado com a ideia do presidente americano, Donald Trump, de realocar os 2,4 milhões de moradores de Gaza na Jordânia e no Egito, para transformar o território devastado em um destino turístico de luxo.

Criticada de modo veemente por grande parte da comunidade internacional, a proposta foi abraçada por vários políticos da direita israelense, incluindo o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que se declarou disposto a implementar a ideia.

O chefe de Governo israelense ofereceu aos dirigentes do Hamas a possibilidade de abandonar Gaza, com a condição de que o grupo entregue suas armas, e rejeitou as críticas por não estar fazendo o suficiente para liberar o restante dos reféns.