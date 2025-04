Juiz arquiva acusações de corrupção contra prefeito de Nova York

Mas o mais importante para o prefeito: o juiz fechou a porta que o DOJ pretendia deixar aberta para retomar o caso no futuro.

"O DOJ não está buscando encerrar esse caso de uma vez por todas. Em vez disso, seu pedido, se deferido, deixaria o prefeito Adams aberto a uma nova acusação a qualquer momento e por qualquer motivo", argumentou o juiz.

Isso criaria "a inevitável percepção" de que o prefeito "ainda pode estar mais em dívida com as exigências do governo federal do que com as vontades de seus eleitores" para realizar as políticas antimigração de Trump em Nova York, até então um santuário da imigração que limitava a cooperação com as autoridades migratórias.

A ordem da administração do republicano em meados de fevereiro provocou um terremoto político e a renúncia de diversos promotores de Nova York e Washington, entre eles a titular em exercício do tribunal nova-iorquino Danielle Sassoon, designada por Trump por considerar que "equivalia a um quid pro quo".

- "Cheiro de acordo" -

O número dois do DOJ, Emil Bove, que foi advogado de Trump no único caso que o levou ao banco dos réus pelo pagamento à ex-atriz de cinema pornô Stormy Daniels, argumentou que o processo contra o prefeito o impedia de combater a imigração irregular na cidade de 8,5 milhões de habitantes e interferia em sua campanha para a reeleição em novembro deste ano.