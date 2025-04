Junta birmanesa anuncia trégua temporária após terremoto que deixou quase 3.000 mortos

Jornalistas da AFP observaram que centenas de pessoas se aglomeraram para receber ajuda em Sagaing, a cidade mais próxima do epicentro do terremoto.

"Nunca havia feito fila antes assim para conseguir comida. Não consigo expressar o quão preocupada estou. Não sei o que dizer", disse Cho Cho Mar, de 35 anos, com seu bebê nos braços.

As equipes de resgate relataram que uma em cada três casas foi destruída na cidade, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

A poucos quilômetros, em Mandalay, a segunda maior cidade birmanesa, com 1,7 milhão de habitantes, o terremoto sacudiu várias casas, igrejas, hotéis e grandes condomínios de apartamentos.

As instalações médicas, com capacidade limitada e danificadas pelo terremoto, estão "sobrecarregadas com um grande número de pacientes", e os suprimentos de comida, água e remédios estão acabando, alertou a OMS.

As possibilidades de encontrar pessoas com vida diminuem com os dias, mas o resgate desta quarta-feira de dois funcionários entre os escombros de um hospital em Naipidau, a capital, reavivou as esperanças.