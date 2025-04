Liverpool vence Everton em clássico e mantém folga na liderança do Inglês

Apesar da derrota, o Everton (14º) fez um bom primeiro tempo e poderia ter saído na frente em duas chances com o atacante Beto, que teve um gol anulado pelo VAR (18') e depois mandou uma bola na trave em um lance no qual ficou cara a cara com o goleiro Caoimhim Kelleher.

"Vencemos uma equipe que não perdia havia nove jogos. Gostei do nosso jogo de hoje, estou mais feliz que quando os enfrentamos fora de casa [2 a 2 em fevereiro]", comemorou o técnico Arne Slot após o triunfo.

Para o Liverpool, a vitória dá ânimo também para deixar para trás as decepções recentes da eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Paris Saint-Germain, e a derrota na final da Copa da Liga Inglesa para o Newcastle.

- City começa vida sem Haaland com vitória -

A vida do Manchester City sem seu astro Erling Haaland, que ficará fora por várias semanas, começou com uma vitória tranquila sobre o penúltimo colocado Leicester, por 2 a 0, dando início ideal à luta final pela classificação para a Liga dos Campeões.

Com o resultado, os 'Citizens' sobem provisoriamente para a quarta colocação, dentro da zona da Champions, à espera de um tropeço do Chelsea (6º), que na quinta-feira enfrenta o Tottenham (14º).