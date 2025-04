Milan e Inter empatam (1-1) no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália

Milan e Inter de Milão empataram (1-1) no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália, nesta quarta-feira (2), no estádio de San Siro, e deixaram tudo em aberto para a segunda partida.

O Milan saiu na frente no início do segundo tempo com um gol de Tammy Abraham, que aproveitou uma bola mal afastada pela defesa 'interista' e superou o goleiro espanhol Josep Martínez (47'), reserva do suíço Yann Sommer.

Mas o meio-campista turco Hakan Calhanoglu deixou tudo igual com um chute de fora da área que surpreendeu o goleiro francês Mike Maignan (67').