Milei quer uma Argentina 'potência', atraente para habitantes das Malvinas

O presidente argentino, Javier Milei, afirmou, nesta quarta-feira (2), querer uma Argentina "potência" para que os habitantes das ilhas Malvinas "prefiram ser argentinos", em um discurso comemorativo da guerra contra o Reino Unido pela soberania do território.

Há quase 200 anos a Argentina reivindica este arquipélago, situado a 600 km de sua costa no Atlântico Sul, cenário de um conflito bélico entre 2 de abril e 14 de junho de 1982, que terminou com a vitória do Reino Unido e um balanço de 649 argentinos e 255 britânicos mortos.

O Reino Unido repudia qualquer pretensão argentina e considera que os cerca de 3.600 habitantes das "Falkland Islands" devem ter direito à autodeterminação.