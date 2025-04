Milei viaja aos EUA para possível encontro com Trump enquanto negocia com FMI

Os dois presidentes costumam trocar elogios. "Acho que ele é um grande líder, está fazendo um trabalho fantástico", disse Trump em março sobre Milei, enquanto o presidente argentino já classificou seu par dos EUA como "o presidente do país mais importante do planeta".

- "Eles merecem" -

No domingo, o ministro da Economia, Luis Caputo, afirmou que espera que o FMI inclua um primeiro desembolso "elevado", superior a 40% do total do empréstimo, embora o acordo ainda não esteja fechado.

Na última semana, as intervenções no mercado de câmbio resultaram numa perda de mais de 1,2 bilhão de dólares (R$ 6,8 bilhões) em reservas, numa tentativa do governo de conter a alta do dólar.

Até terça-feira, as reservas do Banco Central estavam em 25,436 bilhões de dólares (R$ 144,6 bilhões).

A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, declarou na segunda-feira que o pedido da Argentina por um desembolso inicial de 40% "é razoável". "Eles merecem, dado seu desempenho", acrescentou.