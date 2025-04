Ministério da Saúde de Gaza anuncia 1.066 mortes desde que Israel retomou os ataques

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, anunciou nesta quarta-feira (2) que 1.066 pessoas morreram desde que Israel retomou seus ataques contra o território palestino em 18 de março, após uma trégua de dois meses.

Pelo menos 24 pessoas morreram nas últimas 24 horas, informou o Ministério em um comunicado, acrescentando que os bombardeios e ofensivas terrestres israelenses também deixaram 2.597 feridos desde 18 de março.

No total, a guerra desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 deixou até agora 50 mil mortos em Gaza, segundo o governo do território, cujos dados a ONU considera confiáveis.