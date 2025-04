Mourinho belisca nariz do treinador do Galatasaray após clássico na Turquia

O português José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, deu um beliscão no nariz do treinador do Galatasaray após a eliminação de sua equipe (derrota por 2 a 1) nas quartas de final da Copa da Turquia, nesta quarta-feira (2).

Depois do apito final, Mourinho se aproximou por trás e beliscou o nariz de Okan Buruk, que caiu no gramado sentindo dor.

O Fenerbahçe, que atualmente é o vice-líder do Campeonato Turco, mantém uma grande rivalidade com o Galatasaray, líder e atual bicampeão.