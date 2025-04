Nove crianças entre os mortos em ataque israelense a edifício da ONU em Gaza, diz Defesa Civil

A UNRWA disse em um comunicado que o bombardeio atingiu "duas salas no primeiro andar de um centro de saúde" que foi destruído e estava sendo usado como abrigo para 160 famílias deslocadas.

O Exército israelense disse que o local era "usado pelo batalhão Jabalia do Hamas para planejar ataques terroristas" e acusou o grupo palestino de "usar a população civil como escudo humano".

O ministro das Relações Exteriores da Autoridade Palestina condenou o "massacre na clínica da UNRWA em Jabalia" e pediu "pressão internacional contundente" para deter a ofensiva israelense.

Israel bombardeou edifícios da UNRWA que abrigam deslocados em Gaza em diversas ocasiões.

Seu exército retomou os ataques aéreos no território palestino em 18 de março e, desde então, pelo menos 1.042 pessoas morreram em Gaza, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde do Hamas na terça-feira.

Um total de 50.399 pessoas morreram em Gaza desde o início da guerra desencadeada pelo ataque do Hamas em outubro de 2023, segundo dados do ministério, que as Nações Unidas consideram confiáveis.