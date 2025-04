ONG registra 4 mortes em ataques israelenses na Síria

A agência estatal síria informou nesta quarta-feira (2) sobre bombardeios israelenses contra um centro de pesquisa em defesa localizado na capital Damasco, e uma ONG reportou quatro mortes em ataques na província de Hama, no centro do país.

O Exército israelense confirmou que atacou instalações militares sírias em Damasco e na província de Hama.

"Um ataque aéreo da ocupação israelense teve como alvo as imediações do edifício de pesquisa científica" no bairro de Barzeh, em Damasco, relatou a agência de notícias Sana, referindo-se a uma instalação militar.