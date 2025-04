Palmeiras busca contra o Sporting Cristal reafirmar seu favoritismo na Libertadores

O Palmeiras buscará se reerguer após a derrota na final do Campeonato Paulista quando visitar o peruano Sporting Cristal, nesta quinta-feira (2), em Lima, em sua estreia no Grupo G da Copa Libertadores de 2025.

Com três troféus do maior torneio sul-americano de clubes em sua galeria, o 'Verdão', comandado pelo português Abel Ferreira, quer iniciar sua campanha com uma vitória para reforçar seu objetivo de destronar o atual campeão, o Botafogo.

O Cristal, por sua vez, em sua 40ª participação na competição, buscará chegar pelo menos às oitavas de final, após ter sido eliminado na segunda rodada em 2024 e nem conseguir chegar à fase de grupos.