Premier do Canadá promete medidas em resposta a tarifas de Trump

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, prometeu nesta quarta-feira medidas contra as tarifas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Para o Canadá, maior parceiro comercial dos Estados Unidos, o impacto dos impostos anunciados hoje foi limitado. O país não recebeu nenhuma tarifa adicional, embora as já impostas sobre o aço e alumínio sigam em vigor. Ainda não se sabe como as taxas aplicadas ao setor automobilístico vão afetá-lo.

Carney ressaltou que o anúncio feito hoje por Trump "preservou uma série de elementos importantes da relação comercial entre Canadá e Estados Unidos". Os dois países participam com o México do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (T-MEC).