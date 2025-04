Presidente salvadorenho Bukele se gaba de sua aliança 'de ferro' com Trump

Seu governo recebeu seis milhões de dólares (34,7 milhões de reais na cotação atual) para cuidar dos deportados, um "preço muito baixo" para Washington, mas "muito alto" para El Salvador, segundo Bukele.

Também recebeu mais de 20 supostos membros de alto escalão da gangue salvadorenha MS-13, que foram detidos nos Estados Unidos.

Bukele afirmou que isso ajudaria a "concluir a coleta de informações e perseguir os últimos remanescentes da MS-13, incluindo seus antigos e novos membros, dinheiro, armas, drogas, esconderijos, colaboradores e patrocinadores".

Além disso, os Estados Unidos prometeram investir em El Salvador, um país com uma renda per capita comparável à do Iraque ou à da Ucrânia devastada pela guerra.

Em sua visita à Casa Branca neste mês, Bukele provavelmente espera mais do que apenas palavras bonitas em troca de seu apoio ao presidente Trump.

