Reino Unido sanciona por 'corrupção' sete guatemaltecos, incluindo o ex-presidente Giammattei

O ministério alerta que os "alvos das sanções estarão sujeitos a proibições de viagem e congelamento de bens, o que os impedirá de entrar no Reino Unido e de manter fundos ou recursos econômicos" no país.

Os outros cinco punidos são funcionários estatais. As medidas contra eles fazem parte de um pacote de sanções contra "indivíduos corruptos ligados à Moldávia, Geórgia e Guatemala", segundo o texto.

"O Reino Unido continua profundamente preocupado com as tentativas contínuas de minar o governo (do atual presidente Bernardo) Arévalo por atores corruptos ligados à administração anterior", disse o comunicado.

Segundo o governo trabalhista de Keir Starmer, "Giammattei se beneficiou de atos significativos de corrupção, incluindo a renomeação de Porras, para atacar seus rivais políticos e minar investigações anticorrupção".

"Porras também tentou anular as eleições de 2023 e impedir a transição de poder para o presidente Arévalo em 2024. Enquanto isso, Melvin Quijivix, ex-diretor do Instituto Nacional de Eletrificação, desviou mais de 14,5 milhões de quetzales (10,55 milhões de reais) em fundos públicos", explicou o comunicado do governo britânico.

O texto também destaca que "Porras e o Pacto de Corruptos usaram seu poder como arma contra jornalistas guatemaltecos".