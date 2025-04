Tarifas de Trump causam temor na fronteira entre México e EUA

Em seu caminhão carregado com veículos Toyota, Raúl Hernández aguarda ao amanhecer na fila para cruzar a fronteira entre o México e os Estados Unidos, preocupado com as tarifas impostas pelo presidente americano, Donald Trump.

Embora México e Canadá tenham escapado dos novos impostos aduaneiros anunciados por Trump nesta quarta-feira (2), ambos os países já haviam sido atingidos por uma tarifa de 25% sobre a indústria automobilística, o setor mais emblemático do tratado comercial da América do Norte (T-MEC).

"Isso vai deixar muita gente sem trabalho aqui", disse Hernández à AFP em Tijuana, antes de Trump anunciar a série de tarifas contra dezenas de países, incluindo a China, cujos produtos são enviados por via terrestre para os Estados Unidos a partir desta cidade.