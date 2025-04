Val Kilmer, astro de 'Batman Eternamente' e 'Top Gun', morre aos 65 anos

A doença de Kilmer foi integrada ao filme "Top Gun: Maverick" (2022), estrelada novamente por Tom Cruise. 'Iceman', que na sequência era comandante da Força Aérea dos Estados Unidos, é um personagem importante do primeiro "Top Gun" (1986).

Val Kilmer também interpretou o cantor Jim Morrison no filme "The Doors" (1991), do diretor Oliver Stone, e um assaltante de bancos em "Fogo Contra Fogo" (1995), de Michael Mann, protagonizado por Robert de Niro e Al Pacino e aclamado pela crítica.

No mesmo ano, ele interpretou Bruce Wayne/Batman em "Batman Eternamente", ao lado de Nicole Kidman, um filme dirigiro por Joel Schumacher.

- Personalidade "comovente" -

Val Kilmer, que cresceu com uma câmera e registrou todas as etapas de sua vida, incluiu no documentário "Val" diversos vídeos pessoais e também cenas inéditas de seus maiores sucessos no cinema.

Entre essas imagens, há uma discussão entre Kilmer e o diretor John Frankenheimer durante as filmagens de "A Ilha do Dr. Moreau" (1996), um fracasso que marcou o início de sua queda.